A che ora gioca Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon e dove vederla

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale tra Sinner e Djokovic si giocherà sul campo centrale di Wimbledon come seconda partita della sessione. La partita seguirà l'incontro tra Zverev e Fery, che si disputa prima. Non sono stati comunicati orari precisi, ma la sfida tra i due tennisti è prevista nella sessione serale. La partita sarà trasmessa in diretta, con dettagli su orari e canali disponibili sui siti ufficiali dell’evento.

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La loro partita sarà la seconda in programma sul campo centrale, e seguirà l’altra semifinale, quella tra Alexander Zverev e il sorprendente Arthur Fery. Zverev-Fery comincia alle 14:30, quindi è verosimile che Sinner e Djokovic inizino a giocare attorno alle 18, e comunque da programma non prima delle 16:10. La loro semifinale sarà trasmessa sia su Sky e Now, sia in chiaro su TV8. Sinner e Djokovic, numero 1 e numero 8 nella classifica mondialie, si sono già incontrati 11 volte, 6 ha vinto l’italiano e 5 il serbo. Nel 2014 in Brasile: Prandelli e Balotelli, Pirlo e Cassano, “morsi e rimorsi”, Costa Rica e Uruguay; ma almeno c'eravamo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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