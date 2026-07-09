Volkswagen potrebbe chiudere 4 stabilimenti e arrivare a 50 mila licenziamenti entro il 2030

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volkswagen starebbe valutando di chiudere quattro stabilimenti in Germania, con circa 50.000 licenziamenti previsti entro il 2030. La notizia è stata riportata dal quotidiano Spiegel, che ha confermato le intenzioni dell’azienda di ridurre la produzione e il personale nel paese. La decisione riguarda le fabbriche coinvolte e si inserisce in un piano di ristrutturazione più ampio.

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Volkswagen potrebbe chiudere quattro stabilimenti in Germania con il licenziamento di circa 50mila persone. La notizia è stata riportata dal quotidiano Spiegel. La chiusura riguarderebbe gli stabilimenti di Zwickau e di Emden, che sarebbero poi seguiti da Hannover nel 2032 e Neckarsulm nel 2034, che danno lavoro a circa 40mila persone. Inoltre, l’amministratore delegato Oliver Blume ha intenzione di tagliare 50mila posti di lavoro entro il 2030. Volkswagen potrebbe chiudere 4 stabilimenti Il piano di delocalizzazione di Volkswagen I sindacati mobilitati contro i licenziamenti Volkswagen potrebbe chiudere 4 stabilimenti Al momento la notizia riportata dallo Spiegel non è stata confermata dai vertici di Volkswagen, ma è in linea con la politica di contenimento dei costi attuata dalla casa automobilistica tedesca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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