L’Italia ha perso contro la Svizzera in una partita del Mondiale, con critiche rivolte alla mancanza di gioco e azioni pericolose. La squadra non ha mostrato un buon ritmo né occasioni chiare, e la partita è stata descritta come difficile contro un avversario considerato poco competitivo. La sconfitta ha suscitato commenti negativi sulla prestazione complessiva della nazionale.

«Non piace l’Italia ormai in viaggio per il Mondiale. Non si vede gioco, non si vede nemmeno un tiro in fondo a un’azione vera. Non è il caso di prendere troppo sul serio questa serata, la Svizzera era un brutto avversario. Non è stato un disastro, è stata una specie di occasione mancata. Chi manca davvero è Totti. E il tempo sta finendo». (Mario Sconcerti, Corriere della Sera, 1 giugno 2006 dopo Italia-Svizzera 1-1) «Da amico sono contento che Francesco sia in Nazionale e che faccia i Mondiali. Da romanista mi farebbe piacere non vederlo in questa Nazionale. O meglio, lo vorrei come capitano, in un’Italia senza Cannavaro, Buffon e Lippi. È una squadra che non amo, rappresenta un calcio che non mi piace: saremmo dovuti andare in Germania col lutto al braccio perché il calcio è morto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ultimouomo.com - Vincere i Mondiali nell'anno della maturità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ma cos'è successo nell'ultima Puntata!!! Money Road Reaction 2x06

Notizie e thread social correlati

Maturità, Portas critica le tracce: “Donne quasi assenti, grave l’esclusione di Grazia Deledda nell’anno del centenario del Nobel”Le tracce della prima prova della Maturità presentano poche figure femminili, con una presenza quasi inesistente.

Una targa per gli 80 anni della Rondinella Marzocco nell’anno della promozione in serie DUna targa è stata posta per ricordare gli 80 anni della Rondinella Marzocco, in concomitanza con la promozione in serie D.

Temi più discussi: Il calcio è tutto un quiz: nell’estate dei Mondiali a vincere è l’enigmistica; Carlo Ancelotti nella storia, record ai Mondiali 2026: dopo 20 anni un allenatore italiano vince una partita ad eliminazione diretta · Calcio; Il ct dell'Egitto è una furia: Partita truccata! Vogliono far vincere il Mondiale all'Argentina; MVP Arena, sei ancora in tempo: i Mondiali entrano nel vivo e tu puoi ancora vincere con il Corriere del Ticino e Zurich.

Il calcio è tutto un quiz: nell’estate dei Mondiali a vincere è l’enigmistica milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… - X x.com

24 anni senza vincere la coppa hanno fatto sì che il brasiliano guardasse in modo diverso a quale sia stata la migliore selezione brasiliana della storia? reddit

Il calcio è tutto un quiz: nell’estate dei Mondiali a vincere è l’enigmisticaLa Libreria del Convegno organizza una serata tutta dedicata al tema tra sfide sulle squadre e libri di passatempi, curiosità e domande ... milano.repubblica.it

Pronostici Mondiali 2026: quote, favoriti e migliori scommessePronostici Mondiali 2026 con analisi e quote. Scopri i favoriti, il capocannoniere e i migliori bookmaker ADM dove scommettere sulla Coppa del Mondo. onefootball.com