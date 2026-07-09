Viene con noi Pier Silvio Berlusconi che colpo | l’annuncio sul super conduttore

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il super conduttore accompagnerà i nuovi palinsesti Mediaset. Durante la presentazione, ha illustrato i risultati dell’azienda e le strategie future, rispondendo anche a domande sulla programmazione televisiva attuale.

La presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ha assunto i contorni di un intervento strategico. Davanti ai giornalisti, Pier Silvio Berlusconi ha illustrato risultati e linee guida dell’azienda, rispondendo anche ai principali quesiti legati all’attualità televisiva. L’amministratore delegato di Mfe ha chiarito fin dall’avvio l’impostazione dell’incontro organizzato a Cologno Monzese, prendendo le distanze dal format tradizionale: “Non è una serata palinsesti, nel 2026 chiamarla così sarebbe obsoleta”. I risultati di Mediaset e il confronto con il servizio pubblico. Nel corso dell’intervento, Berlusconi ha rivendicato i dati di ascolto e... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Le parole di Pier Silvio Berlusconi per i Pooh

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Questa è la nostra forza: Mediaset siamo noi e tutti voi. È da queste parole di Pier Silvio Berlusconi che prende forma Mediaset siamo noi, un video che racconta l'identità dell'azienda attraverso le persone, i contenuti e i valori che ogni giorno la rappresenta x.com

Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: Mondiali? Meglio così. D'Urso? Nessun vetoLui seduto, intorno i giornalisti. 'Pentito di non aver preso i Mondiali? Ma per fortuna non li abbiamo presi. Forse con l'Italia e con altri orari avremmo fatto un sacco di soldi'. Pier Silvio Berlus ... adnkronos.com

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