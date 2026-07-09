Viaggio nel tempo Addio ’cuffia’

Il 2 luglio 1719 e il 2 luglio 2026 si sono verificati due eventi con lo stesso schema: due vittorie di una squadra, entrambe legate a un gesto di liberarsi dalla cuffia. In entrambi i casi, la squadra ha ottenuto la vittoria con un metodo simile, e in entrambi i periodi si è verificato un passaggio di questa abitudine a un’altra squadra. La storia si ripete nel tempo, collegando due eventi a distanza di secoli.

2 luglio 1719 e 2 luglio 2026: due vittorie dell’Aquila, stesso modo per liberarsi della cuffia. La storia si insegue. Anche in quella settecentesca occasione passa al Nicchio, che se ne libera dodici anni dopo. Da allora quasi tutte le Contrade ci sono passate, tranne Oca e Tartuca. Chi più chi meno. Il Novecento, quando nasce il termine "cuffia" per sottolineare ironicamente la più "vecchia" senza vittorie, ne ha viste di storie, aneddoti, personaggi. Dalla Chiocciola che la prende nel 1906 fino al recupero del Santo del 1911, alla Selva che nel 1953, quando se ne libera, intitola proprio il Numero Unico "Via la cuffia!". Dicevamo personaggi: Ettore Bastianini se ne libera dopo averla indossata un anno nel 1963, mentre l’anno precedente lo aveva fatto la Kinda Barzellotti nel Drago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Un lungo addio

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