Via Perasso e via Caggiano i residenti chiedono interventi | Viabilità da rivedere
I residenti di via Caggiano hanno segnalato problemi di viabilità nella strada, che si trova in prossimità di via Perasso e si conclude con un'uscita al supermercato vicino a Piazza Risorgimento. La strada, senza uscita, è al centro di richieste di intervento per migliorare la circolazione e la sicurezza. La questione riguarda principalmente la gestione del traffico in una zona molto frequentata. Nessuna decisione è stata ancora presa dalle autorità.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una segnalazione da parte dei residenti apre la questione relativa alla viabilità nella traversa di via Perasso: via Caggiano, una strada senza uscita che conduce direttamente al supermercato che si trova in prossimità di Piazza Risorgimento. Una segnalazione che i residenti hanno fatto da tempo per le numerose auto che utilizzano l’ingresso da via Oderisio e l’uscita dal supermercato che porta proprio a via Caggiano, situazione che costringe chi ci abita a dover fare numerose manovre in retromarcia, ingolfando, il più delle volte, anche il traffico della più frequentata via Perasso. Una criticità evidente che merita di essere attenzionata con una gestione della viabilità più vicina a chi vive in quel piccolo tratto di strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Emergenza blatte a Manfredonia, “i residenti chiedono interventi”, il video viraleA Manfredonia, i residenti hanno diffuso un video che mostra un’ampia presenza di blatte nel centro città.
Leggi anche: Napoli, Suv si ribalta in via Orazio: due feriti, residenti chiedono interventi
Temi più discussi: Eva Perasso; Benevento, cambia la viabilità attorno alla nuova Piazza Risorgimento: scattano divieti di sosta e nuovi stalli per i bus turistici; Perifano: ‘Piazza Risorgimento? Un’occasione persa’; Elezioni provinciali, Matera chiama il tavolo del centrodestra: Da Forza Italia nessuna convocazione, impegno non rispettato.
30 GIUGNO 1960 Allora come oggi: VIA I FASCISTI DALLE NOSTRE CITTÀ facebook
Benevento: Gigi D’Alessio al Teatro Massimo, divieto di sosta in via Perasso e via VianelliGrande attesa a Benevento per lo spettacolo Camminiamo insieme, organizzato dalla famiglia Mastella e in programma il prossimo lunedì 30 novembre al Teatro Massimo. Tanti gli ospiti che prenderanno ... ntr24.tv
Parcometri, si parte il nove dicembre da piazza Risorgimento, via Perasso, via del Sole, piazza SantamariaMercoledì prossimo nove dicembre. E’ questa la data fissata per l’entrata in funzione dei parcometri. Ad essere interessate dalla novità saranno piazza Risorgimento – via Perasso – via del Sole – ... ntr24.tv