Via Perasso e via Caggiano i residenti chiedono interventi | Viabilità da rivedere

Notizia in breve

I residenti di via Caggiano hanno segnalato problemi di viabilità nella strada, che si trova in prossimità di via Perasso e si conclude con un'uscita al supermercato vicino a Piazza Risorgimento. La strada, senza uscita, è al centro di richieste di intervento per migliorare la circolazione e la sicurezza. La questione riguarda principalmente la gestione del traffico in una zona molto frequentata. Nessuna decisione è stata ancora presa dalle autorità.