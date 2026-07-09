Dopo il summit di Ankara, si è aperto un dibattito sulle prospettive future della Nato. Durante un webinar, esperti hanno discusso delle possibili evoluzioni dell’Alleanza Atlantica e delle sfide da affrontare. Il confronto ha coinvolto analisti e studiosi, evidenziando le questioni aperte e le direzioni possibili per la cooperazione tra gli Stati membri. Il dibattito prosegue come momento di approfondimento sulle strategie e sui rischi che attendono l’organizzazione.

Il summit annuale dell’Alleanza Atlantica volge al termine, ma il dibattito sul futuro della Nato e sulle sfide che la attendono è appena iniziato. Il webinar “Verso la Nato 3.0? Scenari e prospettive dopo il summit di Ankara”, organizzato da Formiche e Airpress, sarà un’occasione per approfondire gli esiti del vertice e analizzare gli scenari futuri per la sicurezza euro-atlantica. Ne discuteremo con Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, e Michele Valensise, presidente dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), moderati da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Verso la Nato 3.0? Scenari e prospettive dopo il summit di Ankara. Il webinar con Cesa e Valensise

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