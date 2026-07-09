Un insegnante chiede agli studenti di condividere le proprie conoscenze più importanti, ma il compito si complica perché alcuni ragazzi hanno una visione troppo chiara e precisa delle cose. Le risposte sono dirette, senza ambiguità, e le parole risultano inequivocabili. La richiesta, apparentemente semplice, mette in evidenza la difficoltà di esprimere concetti complessi in modo diretto e senza sfumature.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. Il “problema” che devi affrontare in questo momento è piuttosto insolito: la tua visione è troppo nitida, il tuo pensiero troppo preciso e le tue parole troppo inequivocabili. Sarebbe qualcosa da festeggiare, ma al momento t’impedisce di scorgere le sottili opportunità che la vita ti sta offrendo. Quei varchi potrebbero manifestarsi solo se allenterai un po’ il rigore delle tue analisi e ti affiderai a una logica creativa. È come quando, di notte, a volte si vede meglio con la coda dell’occhio che guardando fissi davanti a sé. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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