Verde controlli e polemiche | Cedro di 80 anni abbattuto ferito da maltempo ed età

Un cedro di 80 anni, situato in piazza Libertà vicino alla stazione ferroviaria, è stato abbattuto nei giorni scorsi. I lavori sono stati causati dal maltempo e dall’età dell’albero. La decisione ha suscitato proteste sui social e tra i cittadini, che criticano l’intervento e chiedono spiegazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi specifici dell’abbattimento.

Malumori sui social e in piazza Libertà: l’abbattimento del cedro di 80 anni nella piazza della stazione ferroviaria da alcuni giorni è al centro di proteste da parte dei cittadini. Il Comune spiega che "aveva una lesione al colletto e aveva subito diversi crolli importanti a causa del maltempo". E poi annuncia che "sarà necessario abbattere altri alberi, morti o gravemente compromessi". Succede nella città di Rho. Motivo? L’ultima campagna di Valutazione di stabilità degli esemplari arborei - che si è conclusa recentemente e ha interessato più di 700 alberature - ha scattato una fotografia della situazione attuale, evidenziando che molti alberi presenti su strade e aree pubbliche di competenza comunale devono essere abbattuti con urgenza e, in questi giorni, i tecnici del settore verde sono già al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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