Ventilatori anti-afa in 25 scuole materne

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori per installare impianti di ventilazione con pale in 25 scuole dell'infanzia di un comune sono stati completati nei giorni scorsi.

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Sono terminati nei giorni scorsi i lavori che hanno dotato le 25 scuole dell’infanzia del Comune di Lucca di impianti di ventilazione alimentati a pale. L’intervento, voluto dall’ amministrazione comunale, è stato realizzato sulla base di un progetto redatto da Lucca Riscossioni e Servizi. Per un costo complessivo di 272.000 euro, ogni scuola dell’infanzia del territorio comunale è stata dotata da 10 a 20 impianti di ventilazione con pale a soffitto, che sono state collocate negli ambienti in genere più affollati (come le sale mensa, gli spazi gioco comuni) indicati direttamente dalle singole scuole. Ieri mattina l’assessore all’istruzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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