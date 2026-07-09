Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha annunciato una nuova linea politica, affermando che l’Italia dovrebbe mantenere rapporti con gli Stati Uniti, ma senza mostrare sudditanza. Ha sottolineato l’importanza di un maggior autonomia per il paese e criticato alcune decisioni prese dall’amministrazione americana sotto Trump. Vannacci ha inoltre evidenziato punti di convergenza con l’ex presidente statunitense, senza tuttavia accettare un rapporto di subordinazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il leader di Fn critica alcune scelte di Trump e rivendica maggiore autonomia per l’Italia. Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, interviene sul rapporto tra Italia, Stati Uniti ed Europa, spiegando la posizione del suo movimento. Pur riconoscendo alcune affinità con le politiche di Donald Trump, Vannacci afferma di avere una “totale avversione” per alcune decisioni dell’ex presidente americano, in particolare per le operazioni riguardanti l’Iran. Secondo il leader di Fn, non è corretto esportare la democrazia attraverso interventi che rischiano di destabilizzare il Medio Oriente. Vannacci sostiene di essere stato tra i pochi esponenti del centrodestra ad aver evitato di esprimere sostegno all’azione statunitense contro Teheran. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Vannacci presenta la linea di Futuro Nazionale: “Con Trump punti in comune, ma no alla sudditanza verso gli Usa”

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Vannacci, i MILITANTI di Futuro Nazionale delusi dalla Destra di governo

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