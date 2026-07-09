Usa-Iran la diplomazia è l’unica via d’uscita Geranmayeh spiega perché

Durante il vertice Nato di Ankara, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la tregua tra Washington e Teheran è conclusa, lasciando intendere che i negoziati siano ormai terminati. Questa affermazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due Paesi, con la diplomazia vista come l’unica soluzione possibile. Un esperto ha spiegato che, secondo lui, la via diplomatica rimane l’unica strada percorribile per risolvere le divergenze tra le parti.

“Per me è finito”, ha detto Donald Trump mercoledì durante il vertice Nato di Ankara, lasciando intendere che la tregua tra Washington e Teheran fosse ormai compromessa. “Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia. Sapete cos’è la feccia? Sono feccia. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate”, ha detto Trump riferendosi alla leadership iraniana in risposta a una domanda di ABC News. “Sono persone feroci e violente. E se avessero un’arma nucleare, la userebbero. Per quanto mi riguarda, è finita”, ha continuato il presidente. “C’è qualcosa che non va in loro, sono fuori di testa”, ha aggiunto. Poche ore dopo, il... 🔗 Leggi su Formiche.net

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Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

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