Entro aprile 2027, il piano operativo che include molte pratiche urbanistiche, anche private, deve essere completato. Se non verrà chiuso entro questa data, si rischiano ritardi di anni. La scadenza si avvicina e le pratiche sono ancora in corso di definizione. La mancata conclusione potrebbe provocare un rallentamento generale sui progetti di sviluppo e riqualificazione della città. Nella primavera del 2027, si deciderà se rispettare i tempi o affrontare un prolungamento dei lavori.

C’è una data nell’agenda di Palazzo Cavallo: aprile 2027. A primavera scade il piano operativo che contiene una miriade di pratiche urbanistiche, comprese quelle dei privati. Quadro emerso dalla ricognizione eseguita dall’assessore all’urbanistica Angiolino Piomboni. Nel dossier che ha studiato c’è di tutto: dalle Torri di via Tiziano, al progetto della Public Library. Insomma, una mole di pratiche, di iniziativa pubblica e privata relative a varianti urbanistiche, piani attuativi, progetti unitari convenzionati, permessi di costruire convenzionati, varianti Suap, interventi di recupero, aree di trasformazione, nuove aree produttive e strutture turistico-ricettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urbanistica, la città in bilico. Progetti da chiudere ad aprile o rischiano di ritardare anni

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