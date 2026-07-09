Due ricercatori della Michigan State University hanno modificato poche righe di codice di un modello di intelligenza artificiale, convincendolo di aver scoperto una forma di vita aliena. La modifica ha alterato le risposte dell’IA, portandola a identificare segnali come prove di vita extraterrestre. L’esperimento dimostra quanto sia facile ingannare sistemi di intelligenza artificiale con interventi minimi.

Modificando poche righe di codice, due ricercatori della Michigan State University hanno convinto un modello di intelligenza artificiale di aver scoperto una forma di vita aliena. Questa vulnerabilità può essere un problema per le prossime missioni spaziali, ma anche per altri campi come la diagnostica medica o i sistemi di guida autonoma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GOSSIP: DICIAMO AL MARANZA DI AVER VISTO CIAMY E DIEGO MANO NELLA MANO E LUI IMPAZZISCE

Notizie e thread social correlati

Qualche anno fa ha cambiato vita, abbandonando una carriera consolidata per fondare uno studio che crea installazioni floreali di grande effetto. Cura sempre i dettagli, nel lavoro e nella vita privata. Basta guardare nel suo armadioQualche anno fa ha deciso di lasciare una carriera nel settore della comunicazione di marchi internazionali per dedicarsi alla creazione di...

Studio shock: la Terra potrebbe aver portato vita su Venere per miliardi di anniUno studio recente rivela che la Terra potrebbe aver portato vita su Venere per miliardi di anni.

Argomenti più discussi: Il cambio manuale fa bene al cervello, lo dice un nuovo studio; Come OpenAI vuole conquistare medici, pazienti e ospedali; Un carrello della spesa amico dell’ambiente; Sognare da svegli: lo studio che ridisegna il confine del sonno.

Uno studio ha convinto l’IA di aver scoperto la vita aliena: ingannarla è ancora troppo facileModificando poche righe di codice, due ricercatori della Michigan State University hanno convinto un modello di intelligenza artificiale di aver scoperto ... fanpage.it

Ho parlato con #Piras, mi è apparso lucido e sereno. È un servitore dello Stato e mi ha detto di essere convinto di poter dimostrare correttezza delle condotte, inoltre che le notizie diffuse e di cui è accusato non erano riservate. Aveva mantenuto un interess - X x.com