Una super lingua per voci emarginate

Da ilmanifesto.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da luglio, in edicola, il primo numero di una nuova pubblicazione presenta storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La rivista si concentra su voci emarginate, offrendo un’ampia panoramica di fumetti e narrazioni inedite. È una collana composta da due puntate, con il primo numero disponibile dal 29 luglio. La pubblicazione intende dare spazio a storie poco rappresentate nel panorama editoriale.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Due schermi, uno all’altezza degli occhi, l’altro appeso in diagonale sopra le teste degli spettatori, Liquid Tongues, l’installazione audio-video del duo artistico Bogna Burska e Daniel Kotowski, curata da Ewa Chomicka e Jolanta Woszczenko, che rappresenta la Polonia alla 61a Biennale di Venezia fino al 22 novembre, esplora modi alternativi di comunicare, unendo la lingua fonetica e dei segni, grazie al Choir in Motion, composto da persone udenti e sorde che danzano e cantano, prevalentemente in acqua, suoni elaborati dalle balene. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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