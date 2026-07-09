Un nuovo studio suggerisce che le lacrime potrebbero contenere indicatori legati al Parkinson. Analizzando le composizioni chimiche di una lacrima, si potrebbe rilevare la presenza di segnali associati alla malattia. La ricerca si concentra sulla possibilità di utilizzare i campioni di lacrime come strumenti diagnostici non invasivi. Attualmente, non ci sono metodi clinici standard basati su questo approccio. La scoperta apre nuove strade per future analisi e diagnosi precoce.

Milano, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Una lacrima sul viso può dire molto, ma non solo sulle emozioni che proviamo. In ogni goccia si nasconde una miniera di informazioni anche sul nostro cervello e sul suo stato di salute. Parola di scienziati. In futuro, spiegano gli autori di un nuovo studio, attraverso sensori hi-tech si potrebbe sviluppare un vero e proprio test della lacrima, non invasivo, in grado di monitorare disturbi neurologici senza aghi o impianti. Ed ecco cosa potrebbe rivelare con poche gocce. Nel lavoro pubblicato sulla rivista 'Acs Omega' (dell'American Chemical Society), gli esperti spiegano di aver sviluppato un dispositivo - un sensore elettrochimico low cost - per rilevare la dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto nel movimento, nell'apprendimento, nella motivazione e nella regolazione emotiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un sensore può individuare Parkinson? Il segreto sono le lacrime

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