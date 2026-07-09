Kylian Mbappé ha stabilito il record di velocità tra i giocatori del Mondiale, diventando il più rapido in campo. Nel corso della competizione, anche il tiro di Pape Gueye ha raggiunto i 132 kmh. La sua presenza in campo è stata determinante per la nazionale francese, che punta alla conquista del terzo titolo mondiale, dopo aver perso la finale quattro anni fa contro l’Argentina.

Kylian Mbappé è senza dubbio una delle stelle di questo Mondiale, una delle più luminose peraltro. Dai piedi dell’attaccante francese passano anche grandi possibilità che la selezione guidata da Deschamps possa vincere il titolo iridato, il terzo nella storia della Nazione, riscattando così la finale persa contro l’Argentina quattro anni fa. Certo, la Francia è una sorta di corazzata, soprattutto in attacco considerati anche Dembélé ed Olise che sta disputando un Mondiale straordinario, ma Mbappé con i suoi sette gol fin qui sta riscattando anche qualche polemica innescata a Madrid, per una stagione che ha visto le merengues chiudere con zero titoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutti i record del Mondiale: Mbappé è il più veloce, il tiro di Pape Gueye va a 132 km/h

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Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, Haaland

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