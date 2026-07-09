Turati adesso è libero Il mister vede il Golfo
Il tecnico Marco Turati è stato ufficialmente svincolato dal suo incarico. La Lega Serie B ha comunicato che, per mancanza di requisiti richiesti dalla normativa, il contratto firmato con l'allenatore non è più valido. La comunicazione è arrivata dopo che sono venuti meno i requisiti previsti dalla legge. Attualmente, Turati è libero di muoversi senza impegni contrattuali con la squadra.
"US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra lal tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia". Con un comunicato pubblicato ieri pomeriggio dal Catanzaro calcio si chiarisce, finalmente, la vicenda legata a mister Marco Turati che già oggi, forse, si incontrerò con Angelozzi per la firma. La querele in atto tra il tecnico e la società calabrese si è risolta con la perdita di efficacia del contratto biennale stipulato lo scorso 18 giugno. La situazione di stallo era dovuta alla richiesta del Catanzaro di avere sul tavolo le dimissioni del tecnico, un’opzione che Turati non riteneva percorribile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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IL CASO È CHIUSO: IL CATANZARO È FINALMENTE LIBERO! La Lega Serie B ha emesso il verdetto definitivo. Il contratto stipulato tra la nostra società e Marco Turati è stato ufficialmente dichiarato privo di efficacia a causa della mancanza dei requis facebook
Marco #Turati escluso dalla partecipazione al corso UEFA Pro Un movimento successivo allo stop con il #Catanzaro, c'è il comunicato https://t.co/BVrlkQsqLb - X x.com