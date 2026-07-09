Turati adesso è libero Il mister vede il Golfo

Notizia in breve

Il tecnico Marco Turati è stato ufficialmente svincolato dal suo incarico. La Lega Serie B ha comunicato che, per mancanza di requisiti richiesti dalla normativa, il contratto firmato con l'allenatore non è più valido. La comunicazione è arrivata dopo che sono venuti meno i requisiti previsti dalla legge. Attualmente, Turati è libero di muoversi senza impegni contrattuali con la squadra.