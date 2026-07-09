Un ex consigliere comunale di Treviso si è svegliato dal coma dopo aver subito un’emorragia cerebrale il 18 giugno. Dopo il risveglio, ha affermato di essere stato scelto e di voler affrontare un percorso oncologico. La sorella ha riferito che il consigliere è molto devoto a Medjugorje. Il tumore ha causato l’emorragia cerebrale e il coma, e ora dovrà sottoporsi a cure specifiche.

«Sono stato scelto e farò quel che c’è da fare». Enrico Renosto, 48enne ex consigliere comunale di Treviso, ha reagito così, con grande forza, alla notizia che dovrà affrontare un percorso oncologico per curare quel tumore che, il 18 giugno scorso, gli ha provocato l’emorragia cerebrale e il coma. Si è svegliato il 5 luglio, nel giorno del suo compleanno, dopo due settimane di buio nel quale la sorella Rosita e il papà Ernesto hanno temuto di perderlo. I medici hanno compreso subito cosa aveva provocato l’emorragia: una massa di 6 centimetri al cervello. Renosto è stato sottoposto a un delicato intervento per la rimozione, al quale è seguito il coma. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, il consigliere comunale Enrico Renosto si sveglia dal coma dopo il malore. La sorella: «Lui devoto a Medjugorje. Ci ha detto: sono stato scelto»

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