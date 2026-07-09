treni a idrogeno restano i dubbi

Mancano meno di sei mesi all’arrivo dei primi treni a idrogeno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo, ma le polemiche continuano. Restano numerosi i dubbi e le richieste riguardo all’avvio del progetto, fortemente sostenuto dalla Regione Lombardia. La data di partenza è vicina, ma ancora non ci sono dettagli certi sulla sua attuazione. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e politiche, con diverse opinioni sulla sua realizzazione.

Mancano meno di sei mesi all’arrivo dei primi treni ad idrogeno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo e si rinfocolano le polemiche, i dubbi e anche le richieste rispetto a quando il progetto fortemente voluto da Regione Lombardia prenderà il via. «Cosa ce ne facciamo di questa costosissima operazione se poi non ci sarà un miglioramento del servizio, un aumento della frequenza ed un intervento sulla rete che possa anche aumentare i sottopassaggi ed eliminare quelli a raso?» domanda il consigliere di opposizione del Partito Democratico e vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono che, insieme alla collega di partito e consigliera Miriam... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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