Tram T2 di Bergamo dalla Regione 6,5 milioni per far partire il servizio È tutto sul binario giusto

La Regione ha stanziato 6,5 milioni di euro per avviare il servizio della tramvia T2 a Bergamo. L’investimento mira a rispettare le tempistiche previste dal Pnrr e a portare a termine l’opera entro i termini stabiliti. La realizzazione del tram è in fase avanzata e gli enti coinvolti confermano che i lavori procedono secondo il cronoprogramma. Resta da verificare se le risorse saranno sufficienti a completare tutte le fasi previste.

Davanti a un’opera che prendeva corpo rispettando le scadenze del Pnrr la domanda che più volte (e a più livelli) ci si è posti era: arriveranno i fondi che servono per far funzionare la T2? La risposta che ci si attendeva dalla Regione è arrivata: in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento, presentato dal vicepresidente regionale Marco Alparone in seno all’assestamento al Bilancio 2026–2028, per finanziare parte della messa in esercizio dei nuovi tram sui 9,8 chilometri di tracciato, da Bergamo a Villa d’Almè. Teb, nello schema di copertura dei costi presentato a suo tempo a Regione, Provincia, Comune e Agenzia del Tpl, prevedeva per il 2026 un milione di euro dall’Agenzia più 1,5 milioni di fondi regionali. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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