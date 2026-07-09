Toscana corso di formazione con posti riservati ai trans

In Toscana è stato avviato un corso di formazione professionale con posti riservati a persone transgender. La regione ha stanziato fondi per il bando, che prevede spazi dedicati a questa categoria. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo, mentre l'amministrazione regionale conferma l'intenzione di promuovere inclusione e pari opportunità. La misura si inserisce in un quadro di iniziative di formazione finanziate dalla regione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del corso.

La Toscana rossa si conferma avamposto woke d’Italia, un laboratorio perfetto per sperimentare ogni tipo di deriva progressista La Regione guidata dal governatore Eugenio Giani e dal Partito democratico ha deciso di finanziare un bando per la formazione professionale. Fin qui, nulla di strano. Senonché nel suddetto bando è prevista una quota molto alta, il 50% dei posti, riservata esclusivamente a persone “trans e non binarie”. Le quote rosa, oggi, diventano uno sbiadito ricordo. Pure un po’ sessista. Perché ora vanno di moda le quote arcobaleno. “Persone non binarie e transgender” vengono dunque equiparate alle donne come categoria professionale da tutelare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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STORIA D'AMORE PER ISPIRARSI Abbandonata, IL MILIONARIO rischia tutto per salvarla.

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