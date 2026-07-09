Dal 15 al 19 luglio, a San Venanzo, si terrà la quinta edizione di “InCanto d’Estate”, un festival di musica d’autore che si svolge a Villa Faina. L’evento prevede cinque serate gratuite dedicate a musica dal vivo, incentrate su artisti di rilievo. La manifestazione si svolge nel rispetto di tutte le normative vigenti, con spettacoli serali all’aperto. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

Si riaccende la magia della musica sotto le stelle. Torna a San Venanzo dal 15 al 19 luglio “ InCanto d’Estate “, Festival di Musica d’Autore in scena a Villa Faina con cinque serate gratuite. Il cartellone, organizzato da tradizione dalla Pro Loco di San Venanzo, è stato presentato ieri a Perugia, a Palazzo Cesaroni (foto). Si comincia mercoledì 15, alle 21.30 con l’energia esplosiva del Joyful Singing Choir, diretto da Aurora Scorteccia, nel segno del gospel. Giovedì 16 luglio la chitarra storica di Fede Poggipollini incontra la potenza dei The Crumars: Alberto Linari alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria: un trio che promette un mix di rock, adrenalina e grandi successi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “InCanto d’Estate“. Grandi note a San Venanzo

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