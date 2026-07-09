Torino preso Oristanio dal Venezia | il comunicato

Il Torino ha annunciato di aver preso in prestito dal Venezia il calciatore Gaetano Oristanio, con un contratto temporaneo e un'opzione per l'acquisto definitivo. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club. Il giocatore si unirà alla squadra nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sulla durata del prestito o sulle condizioni economiche dell’accordo.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio. Oristanio è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, il 28 settembre 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto il campionato Under 16 e poi il campionato e la Supercoppa Under 17, nell’estate 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra di seconda serie olandese con cui ha ottenuto immediatamente la promozione in Eredivisie"., "La prima stagione da professionista è terminata con uno score prestigioso: è sceso in campo 35 volte, segnando 7 reti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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