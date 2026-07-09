Tiziano Ferro in duetto con Serena Brancale | l' esibizione che infiamma il San Nicola

L'esibizione a sorpresa della cantante barese, che ha duettato con il collega in concerto a Bari sulle di â??Non me lo so spiegareâ? e "Anema e Core" Tiziano Ferro lo aveva annunciato: sul palco del San Nicola ci sarebbe stata una grande sorpresa. Alcuni fan avevano giÃ intuito, altri semplicemente lo speravano. Quella sorpresa era Serena Brancale. I due artisti hanno dato vita a due dei duetti piÃ¹ amati dal pubblico (come si vede nel video di Bit Live), che hanno scaldato lâ??intero stadio tra ritmo, emozioni e intonazioni allâ??unisono sulle note di â??Non me lo so spiegareâ? e â??Anema e coreâ?. PerchÃ© tutto il San Nicola ha cantato e ballato con loro. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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Temi più discussi: Tiziano Ferro commosso all’Olimpico: Il mio record. Poi la sorpresa di Michele Zarrillo: il duetto è pura magia; Tiziano Ferro in concerto a Bari, Serena Brancale ospite speciale al San Nicola: il duetto infiamma il pubblico; Bari si emoziona con Tiziano Ferro. Sul palco del San Nicola anche il duetto con Serena Brancale; Bari mi ha adottato: Tiziano Ferro commuove il San Nicola e porta sul palco Serena Brancale per un duetto indimenticabile.

Allo stadio Olimpico di Roma, Tiziano Ferro ha ospitato Achille Lauro per un emozionante duetto sulle note di Non me lo so spiegare Instagram | @TizianoFerro - X x.com

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