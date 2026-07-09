Una ex fidanzata di una concorrente di Temptation Island del 2022 è riemersa sui social. La donna ha condiviso contenuti risalenti a sette anni fa, quando era in coppia con la stessa partecipante. La concorrente aveva dichiarato di essere fidanzata da circa sette anni con il suo attuale partner. La scoperta ha generato confusione tra i fan, che si interrogano sulla durata reale della relazione.

La storia di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continua a far discutere ben oltre le puntate di Temptation Island. Nel programma i due hanno raccontato di essere fidanzati da circa sette anni, ma nelle ultime ore alcuni vecchi contenuti social della concorrente hanno acceso nuovi dubbi tra gli appassionati del reality. A riportarli all’attenzione è stato lo YouTuber Fabrizio Valerio, che ha analizzato diversi TikTok pubblicati tra il 2022 e il 2023, individuando alcuni dettagli che sembrerebbero non combaciare con la cronologia raccontata dalla coppia. Temptation Island, Sara aveva una fidanzata? Ma non sta con Gabriele da sette anni?. Tra i video presi in esame ce ne sono alcuni che, secondo Fabrizio Valerio, farebbero riferimento a relazioni sentimentali precedenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Temptation Island, spunta la ex fidanzata di Sara del 2022: ma non sta con Gabriele da 7 anni? Il mistero si infittisce

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Temptation Island 2026 - I fidanzati scelgono le single

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