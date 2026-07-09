Temptation Island Filippo Bisciglia se lo lascia scappare ed è l’apoteosi | la frase sussurrata a Sara

Da tvzap.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda l’8 luglio, si è parlato della crisi tra Gabriele e Sara. Nel corso del falò di confronto, il conduttore Filippo Bisciglia ha fatto una dichiarazione collegata alla sua esperienza personale, lasciando trapelare una frase sussurrata a Sara. La scena si è focalizzata sul confronto tra i due partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle dichiarazioni.

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L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda l’8 luglio, ha segnato un passaggio decisivo nel percorso di Gabriele e Sara. Il falò di confronto ha messo al centro la crisi della coppia e, nel corso della serata, ha attirato l’attenzione anche una dichiarazione del conduttore Filippo Bisciglia, collegata alla sua esperienza personale. Da diverse settimane la relazione tra i due fidanzati è oggetto di discussione anche al di fuori del programma. Nonostante le polemiche legate alla circolazione di presunti video intimi e le accuse di finzione rivolte alla coppia, la trasmissione ha proseguito il racconto del loro percorso. La precedente puntata si era chiusa con la richiesta di un falò di confronto anticipato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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