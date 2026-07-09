Giada Alessandrini ha partecipato a Temptation Island 2026 come tentatrice, prendendo parte a un falò di confronto. Ha 28 anni, lavora nel settore del marketing e ha un profilo Instagram seguito da migliaia di utenti. È legata ad Alessandra Ciociola e ha un rapporto con il suo fidanzato, Rosario Monetti, che ha attirato l’attenzione durante la trasmissione. La sua presenza ha suscitato discussioni tra i partecipanti e il pubblico.

Giada Alessandrini è sicuramente la prima tentatrice di Temptation Island 2026 ad aver partecipato ad un falò di confronto. A far discutere però è soprattutto il legame con Alessandra Ciociola e il rapporto con il suo fidanzato Rosario Monetti. Tra social, viaggi e retroscena emersi nel programma, la figura di Giada è diventata centrale nelle dinamiche di questa edizione: ecco la sua biografia. Chi è Giada Alessandrini di Temptation Island 14. Giada Alessandrini è una delle tentatrici di questa edizione ed è originaria di Milano. Le informazioni sul suo conto arrivano principalmente dai suoi profili social, dove condivide momenti della sua quotidianità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è la tentatrice Giada: anni, lavoro, cognome, Instagram e passioni

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