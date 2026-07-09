Temptation Island 2026 chi è la tentatrice Giada | anni lavoro cognome Instagram e passioni
Giada Alessandrini, la prima tentatrice di Temptation Island 2026 a partecipare a un falò di confronto, è nota per il suo legame con Alessandra Ciociola e il rapporto con il fidanzato. Ha un'età non specificata, lavora e ha un account Instagram pubblico. Le sue passioni e altri dettagli personali non sono stati indicati nel testo.
Giada Alessandrini è sicuramente la prima tentatrice di Temptation Island 2026 ad aver partecipato ad un falò di confronto. A far discutere però è soprattutto il legame con Alessandra Ciociola e il rapporto con il suo fidanzato Rosario Monetti. Tra social, viaggi e retroscena emersi nel programma, la figura di Giada è diventata centrale nelle dinamiche di questa edizione: ecco la sua biografia. Chi è Giada Alessandrini di Temptation Island 14. Giada Alessandrini è una delle tentatrici di questa edizione ed è originaria di Milano. Le informazioni sul suo conto arrivano principalmente dai suoi profili social, dove condivide momenti della sua quotidianità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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