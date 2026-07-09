Durante un convegno organizzato dalla Luiss, esperti e rappresentanti di vari settori hanno discusso delle sfide legate alla competizione geopolitica, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza energetica e alle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. L’evento ha coinvolto figure provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale, evidenziando l’importanza dell’innovazione come strategia per rafforzare sicurezza e autonomia dell’Europa.

Un momento di confronto tra esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale sulle sfide poste dalla competizione geopolitica, dall’innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. È la conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”, organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government nell’ambito del bando “Geopolitica e tecnologia”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tech: convegno Med-Or - Luiss, innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa

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