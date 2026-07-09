I tifosi della Lazio hanno protestato contro il presidente del club, Claudio Lotito. La manifestazione si è svolta senza coinvolgimento diretto del partito di appartenenza. Il ministro degli Esteri ha commentato che la protesta non riguarda la politica e non rappresenta una preoccupazione. Ha inoltre aggiunto di essere più preoccupato per la situazione della Juventus. La protesta si è svolta senza incidenti e senza influire sulle attività ufficiali del club.

(LaPresse) – La protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente del club biancoceleste e senatore di FI, Claudio Lotito, “non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa”. Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del tesseramento 2026 del partito. “I tifosi hanno detto che non voteranno FI finché ci sarà Lotito? Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c’è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà. Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus”, aggiunge Tajani sottolineando di essere anche “contento che c’è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani: "Protesta laziali contro Lotito no problema partito, io mi preoccupo della Juve"

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Tajani sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito: «Non riguarda Forza Italia»

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