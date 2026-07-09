Stop alla cessione di Musah Amorim vuole valutarlo in ritiro

Da calciomercato.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yunus Musah, rientrato dal prestito all’Atalanta, si prepara a partecipare al ritiro del Milan. La società ha deciso di non cederlo e di valutarlo direttamente nel ritiro estivo. L’allenatore ha intenzione di osservare le sue prestazioni sul campo prima di prendere decisioni definitive. Musah dovrà dimostrare il suo valore e convincere lo staff tecnico. La decisione sulla sua eventuale permanenza sarà presa dopo le valutazioni durante le sessioni di allenamento.

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Di rientro dal prestito all’Atalanta, Yunus Musah è pronto a mettersi a disposizione del Milan in vista del ritiro che sta per prendere il via con lo statunitense che dovrà convincere Amorim. Musah sarà valutato da Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2002, il calciatore americano ha fatto fatica a mettersi in mostra prima agli ordini di Juric e poi di Palladino ed ora ha tutta l’intenzione di trovare spazio alla corte di Amorim. Lo stesso tecnico portoghese sarebbe pronto a valutarlo in ottica futura durante il ritiro per capire se possa essere utile alla causa rossonera durante la prossima stagione o meno. Nel caso in cui si dovesse procedere alla cessione del calciatore si arriverebbe a una richiesta di circa 20 milioni di euro per la sua partenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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