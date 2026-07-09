Steatosi epatica per 25% italiani studio ‘integratore con alghe utile in 50% casi'

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio segnala che il 25% degli italiani ha steatosi epatica. L'integrazione con un prodotto a base di alghe si è dimostrata utile nel 50% dei casi trattati. La ricerca sottolinea l'uso della nutraceutica in combinazione con una dieta mediterranea ipocalorica come possibile strategia per contrastare questa condizione. I risultati sono stati ottenuti su un campione di pazienti con diagnosi di steatosi epatica.

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Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - La nutraceutica, insieme a una dieta mediterranea ipocalorica, può contrastare la steatosi epatica. “Sono sufficienti 6 mesi di trattamento con l'integratore a base di alghe brune Gdue, per ottenere una riduzione del peso e della massa grassa, un aumento del colesterolo ‘buono' Hdl e, soprattutto, una diminuzione dei livelli di grasso nel fegato”. E' quanto emerso da uno studio italiano presentato, nelle scorse settimane, a Bologna, al congresso nazionale Sinut-Società italiana di nutraceutica. Il trial clinico randomizzato, in doppio cieco, è stato condotto su 112 persone trattate con dieta ipocalorica, supplementazione con Gdue, o placebo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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