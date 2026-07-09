Giovedì 9 luglio, in tv e streaming si svolgono numerosi eventi sportivi. Tra le discipline in programma ci sono il torneo di Wimbledon di tennis, il Tour de France di ciclismo, i Mondiali di calcio, la Nations League di volley femminile, gli Europei U22 e U18. Gli appassionati possono seguire le competizioni su diversi canali e piattaforme digitali. La giornata offre un ricco calendario di incontri e gare in varie discipline sportive.

Oggi, giovedì 9 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con i Mondiali, il volley femminile con la Nations League, gli Europei U22 e gli Europei U18, e tanto altro ancora. I Mondiali 2026 di calcio entrano nel vivo: sono state definite le magnifiche otto che si affronteranno nei quarti di finale. Ad aprire le danze questa sera, alle ore 22.00 italiane, al Boston Stadium, sarà il match della parte alta del tabellone tra Francia e Marocco. Per il torneo di Wimbledon 2026 di tennis si giocherà l’undicesima giornata del terzo appuntamento stagionale del Grand Slam: in programma le semifinali del singolare femminile e del doppio maschile, i quarti di finale del doppio femminile e la finale del doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 9 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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