Nel Veneto, durante i concerti, i disabili non vengono sistemati sotto il palco, secondo quanto riferito da un cittadino. L’indignazione riguarda la mancanza di accessibilità e di spazi dedicati per le persone con disabilità durante gli eventi pubblici. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno tra gli utenti, che evidenziano come questa assenza di misure adeguate limiti la partecipazione e il diritto di fruizione degli spettacoli. Nessuna misura è stata ancora annunciata per risolvere la questione.

Sono veramente indignato e incavolato nero nel constatare che nel mio amato Veneto i disabili durante gli spettacoli non vengano situati sotto il palco. Da molti anni ho instaurato un “dialogo” intenso, prima con l’ex Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ora con l’attuale Presidente Alberto Stefani, proprio sul tema dell’accessibilità ai concerti delle persone disabili. Da due anni cerco di interagire con il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, proprio per delineare la questione dell’accessibilità all’evento “Marostica Summer Festival Volksbank” organizzato da Due Punti Eventi in Piazza degli Scacchi (piazza Castello). Qualche giorno prima dell’evento in piazza Castello ho cercato di contattare il sindaco chiedendo aiuto alla sua segreteria, ma mi è stato sempre detto che non era possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono incavolato nero: ancora una volta in Veneto i disabili non vengono sistemati sotto il palco ai concerti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Concerti accessibili ai disabili, riscrivo al presidente del Veneto Stefani per un aggiornamentoUn attivista ha scritto al presidente della regione Veneto, chiedendo un aggiornamento sulla questione dei concerti accessibili ai disabili.

"Noi disabili sistemati davanti agli spettatori senza vedere nulla"Una fan disabile si è trovata posizionata davanti agli spettatori, senza possibilità di vedere nulla durante il concerto.