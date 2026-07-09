Solet è un nome concreto per la Juventus? Il punto di Fabrizio Romano

Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardo a un possibile trasferimento di Oumar Solet dalla squadra dell’Udinese alla Juventus. Fabrizio Romano ha commentato questa pista, che coinvolge il difensore in trattative di mercato. Tuttavia, nel calciomercato le indiscrezioni e le smentite si succedono rapidamente, senza conferme ufficiali. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali né annunci riguardo a un accordo tra le parti.

sulla pista che vorrebbe i bianconeri sul difensore dell’Udinese. Il calciomercato è fatto di indiscrezioni repentine e immediate smentite. Nelle ultime ore, il nome del difensore dell’Udinese Oumar Solet è circolato con grandissima insistenza in orbita Juventus. A fare totale chiarezza sulla vicenda e a raffreddare gli entusiasmi ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso un video sul proprio canale YouTube ha voluto ridimensionare la portata di queste voci, spiegando la reale situazione attuale. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il punto di Romano: nessun contatto concreto. Secondo quanto riferito dal giornalista, l’Udinese nella giornata di ieri ha effettivamente avuto colloqui con diversi club, tra cui vengono segnalati sia il Milan che la stessa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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