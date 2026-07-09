Sinner-Djokovic sospesa e rinviata a sabato? Ipotesi remota ma non impossibile…
La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è prevista per venerdì 10 luglio alle 14 sul Campo Centrale. La partita non è stata ancora disputata e non ci sono indicazioni ufficiali di un rinvio o sospensione. Al momento, l'incontro si svolgerà come programmato, con eventuali variazioni che potrebbero essere comunicate nelle prossime ore.
Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon: l’appuntamento è per venerdì 10 luglio, sarà il secondo confronto ad andare in scena sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra l’inatteso britannico Arthur Fery e il tedesco Alexander Zverev, poi a seguire toccherà al nostro portacolori. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, 24 volte Campione Slam, in un confronto che si preannuncia spettacolare e avvincente. Il fuoriclasse altoatesino non ha impressionato nella prima parte del torneo e il gioco offerto sui sacri prati londinesi non è sembrato dei migliori, ma tanto è bastato per giungere fino a questo punto della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE
Notizie e thread social correlati
Sinner?Medvedev rinviata a sabato, semifinale sospesa con l'Azzuro in vantaggio nel terzo setLa semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e sarà ripresa sabato.
Sinner?Medvedev rinviata a sabato, semifinale sospesa con l'Azzurro in vantaggio nel terzo setLa semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e sarà ripresa sabato.
Temi più discussi: RECAP! Auger-Aliassime stende Prizmic. Jodar-Carreno sospesa per oscurità; Djokovic al 3° turno: Tsitsipas battuto in tre set; Zverev-Lehecka sospesa per coprifuoco: punteggio esatto e quando si recupera. Salta il giorno di riposo; Wimbledon: avanza Sonego. Sospesa Cobolli-Navone.
Jannik Sinner has beaten Novak Djokovic 5 times in a row in the past, it’s going to be a great match ! On Friday 10 July on Eurosport 1 in personally I think Sinner is also playing great tennis this year, I’d like to see him win this one. facebook
Djokovic ha ora raggiunto un record di 66° quarti di finale negli slam reddit
Sinner-Djokovic sospesa e rinviata a sabato? Ipotesi remota (ma non impossibile…)Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon: l'appuntamento è per venerdì 10 luglio, sarà il secondo confronto ad andare in ... oasport.it
Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di WimbledonIl numero 1 del mondo e la leggenda serba si sfidano per un posto in finale all'All England Club: tutti i dettagli ... tuttosport.com