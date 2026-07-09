Sinner-Djokovic sospesa e rinviata a sabato? Ipotesi remota ma non impossibile…

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è prevista per venerdì 10 luglio alle 14 sul Campo Centrale. La partita non è stata ancora disputata e non ci sono indicazioni ufficiali di un rinvio o sospensione. Al momento, l'incontro si svolgerà come programmato, con eventuali variazioni che potrebbero essere comunicate nelle prossime ore.

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon: l’appuntamento è per venerdì 10 luglio, sarà il secondo confronto ad andare in scena sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra l’inatteso britannico Arthur Fery e il tedesco Alexander Zverev, poi a seguire toccherà al nostro portacolori. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, 24 volte Campione Slam, in un confronto che si preannuncia spettacolare e avvincente. Il fuoriclasse altoatesino non ha impressionato nella prima parte del torneo e il gioco offerto sui sacri prati londinesi non è sembrato dei migliori, ma tanto è bastato per giungere fino a questo punto della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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