serie b sorteggio calendario 2026 27 il 22 luglio ad ascoli

Il calendario della Serie B 202627 verrà presentato il 22 luglio nel Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. La cerimonia si svolgerà in un teatro storico della città, che ospiterà l’evento dedicato alla pubblicazione del calendario ufficiale del campionato. La presentazione segnerà l’inizio della stagione, con le date e le partite già stabilite e pronte per essere annunciate.

Sarà lo storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno a ospitare la presentazione del calendario per la prossima Serie BKT, la 20262027, giunta alla sua 95a edizione. L'evento si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 18 organizzato dalla Lega Serie B, dal Comune di Ascoli e dall'Ascoli calcio 1898. Con la scelta del Teatro dei Filarmonici, la Lega Serie B sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio italiano. Considerato un vero e proprio gioiellino della 'Città delle Cento Torri', il teatro fu costruito tra il 1829 e il 1831 per poi essere inaugurato l'anno successivo.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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