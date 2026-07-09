Un appassionato di escursioni in montagna si sente rinvigorito dopo una pedalata energica sul sentiero vicino a casa. L’attività gli dona una sensazione di energia e di chiarezza mentale, tanto da far sembrare che un lampo di verità cancelli le illusioni in un attimo. La descrizione sottolinea come l’attività fisica all’aperto possa portare a una sensazione di rigenerazione e di rinnovata consapevolezza.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. Mi entusiasmo quando una vigorosa pedalata sul sentiero di montagna vicino a casa mi lascia così rigenerato e pieno di energia che un lampo di verità dissolve in un baleno le illusioni. Provo un brivido quando, camminando nel labirinto di asfalto e rifiuti di una città, una brezza improvvisa porta con sé il profumo di terra di un giardino ribelle. E adoro quando le scelte sconsiderate di leader avventati spingono la mia comunità a raddoppiare gli sforzi per cercare un’armonia, un affetto creativo e una saggezza indomita. E tu, caro ? Dove cerchi i tuoi risvegli e le tue vie di salvezza? Tieni acceso il tuo radar interiore: stanno già girando nella tua orbita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Scorpione 6/12 luglio 2026

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