Un uomo di 57 anni, in sella a uno scooter Bmw Gs, ha perso il controllo e si è schiantato fuori strada intorno alle 22,30 di ieri sera in via Roma, ad Albinea. L’incidente si è verificato vicino alla rotatoria di via Procioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni del ferito.

Albinea (Reggio Emilia), 9 luglio 2026 – Si è temuto il peggio, ieri sera verso le 22,30, per un uomo di 57 anni, che in sella a un scooter Bmw Gs ha sbandato, schiantandosi fuori strada mentre percorreva via Roma, ad Albinea, all’altezza della rotatoria di via Procioni. Il ferito, residente a Sassuolo, è stato raggiunto sul posto dall’ambulanza di zona e dal personale dell’automedica di Scandiano. Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti clinici. Ha riportato vari traumi ma non risulta in pericolo di vita. Nell'evento non sono rimasti coinvolti altri veicoli, né si sono registrati danni a terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbanda in scooter ad Albinea, ferito un 57enne di Sassuolo

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