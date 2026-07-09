Un fisico nato sotto il segno del Sagittario ha ipotizzato che civiltà extraterrestri molto avanzate potrebbero costruire strutture enormi attorno alle stelle per sfruttarne l’energia. La teoria, proposta da Dyson, suggerisce che queste civiltà potrebbero creare enormi superfici o strutture che circondano le stelle, catturando così la loro energia. Questa idea è nota come “struttura di Dyson” ed è stata formulata in passato come una possibile tecnologia di raccolta energetica.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. Il fisico Freeman Dyson, del , ipotizzò che civiltà extraterrestri avanzate potessero costruire gigantesche strutture intorno alle stelle per catturarne l’energia. Queste “sfere di Dyson” sarebbero state rilevabili dalla Terra come insolite emissioni infrarosse. Finora non le abbiamo trovate, ma la sua idea ha rivoluzionato il nostro approccio alla ricerca di intelligenze aliene. Morale: si possono dare contributi preziosi inventando un nuovo modo di inquadrare l’ignoto. Nelle prossime settimane, , forse non risolverai i problemi, ma puoi ripensare le domande. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sagittario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sagittario Luglio

Temi più discussi: Oroscopo Sagittario Paolo Fox di oggi: le previsioni del 5 luglio; Oroscopo del Sesso: come sarà luglio 2026 per i 12 Segni; Oroscopo di martedì 7 luglio 2026: le previsioni in amore, lavoro e salute; Oroscopo di oggi, domenica 5 luglio 2026.

Oroscopo Sagittario di oggiL'oroscopo non vuole sostituirsi in alcun modo alle informazioni scientifiche fornite da dottori e dottoresse, specialisti e specialiste. Se avete bisogno di un parere medico vi consigliamo di ... corriere.it

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 settembre 2024/ Sagittario in fiducia, occhio al fisico per i PesciL’Oroscopo di Branko torna puntuale anche nella giornata di oggi, martedì 10 settembre 2024, e come sempre disponibile sul sito di RDS. Il noto astrologo ha fornito le previsioni relative ai 12 segni ... ilsussidiario.net