Sabotaggi sull' Alta Velocità tornano liberi i 7 uomini accusati di far parte di una cellula anarchica

I sette uomini arrestati il 16 giugno dalla Digos con l'accusa di appartenere a una cellula terroristica anarchica sono stati rimessi in libertà. La decisione è stata presa dalla magistratura dopo l'esame delle prove e delle attività investigative. I sospetti erano stati fermati durante un'operazione legata a sabotaggi sull'Alta Velocità. La Procura di Roma non ha ancora fornito dettagli sulla motivazione della scarcerazione.

Sono tornati liberi i sette arrestati il 16 giugno dalla Digos – su mandato della Procura di Roma – con l’accusa di fare parte di una cellula terroristica anarchica. Il Tribunale del Riesame di Piazzale Clodio ha infatti accolto l’istanza presentata dai difensori, annullando l’ordinanza cautelare e disponendo la scarcerazione. Ricordiamo che cinque di loro si trovavano in carcere, mentre gli altri due ai domiciliari. La Procura capitolina aveva accusato i sette del reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A due di loro, i pm avevano contestato anche il concorso in attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione a delinquere, con l'aggravante della finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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