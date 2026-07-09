Sabato 11 luglio arriveranno sul palco di Piazza Maggiore a Arezzo EroCaddeo e Francesca Michielin. La serata segue l'apertura con Dargen D'Amico, che ha attirato centinaia di persone. La manifestazione prosegue con altri artisti, offrendo un programma musicale che coinvolge il pubblico della città. L’evento si svolge nel centro storico, con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento e aggregazione alla comunità locale.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Dopo l'entusiasmante apertura con Dargen D'Amico, che ha richiamato centinaia di persone trasformando Piazza Maggiore in un grande palcoscenico a cielo aperto, Village Vibes torna sabato 11 luglio al Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana (AR) con un nuovo appuntamento a ingresso libero che unisce musica, spettacolo e shopping sotto le stelle. Protagonista della serata sarà Francesca Michielin, una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, che salirà sul palco per un incontro speciale tra musica e racconti. Ad anticiparla, dalle ore 20.30, sarà l'esibizione live di EroCaddeo, una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena pop italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 11 luglio arrivano EroCaddeo e Francesca Michielin

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