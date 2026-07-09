La Russia ha partecipato alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano. Il presidente della Federginnastica ha dichiarato che l’Italia è obbligata a rispettare le regole internazionali. Ha espresso rammarico per quanto accaduto, sottolineando che lo sport dovrebbe mantenere una natura apolitica. La partecipazione russa si è svolta senza dichiarazioni ufficiali o commenti aggiuntivi.

"Registriamo, con rammarico, quanto in questo periodo la fondamentale peculiarità del mondo sportivo, ossia la sua natura apolitica, la sua neutralità, il suo focus agli atleti e la conseguente aspirazione a unire e non a dividere, sia messa quotidianamente in discussione da logiche esterne che, purtroppo, dopo 130 anni dalla nascita delle Olimpiadi moderne, non aiutano a far evolvere il movimento sportivo mondiale, bensì a farlo regredire". Così Andrea Facci, presidente della Federginnastica, alla vigilia della Coppa del Mondo di ritmica di Milano (10-12 luglio al Forum di Assago), chiarisce la posizione della federazione italiana in merito alla apertura per gli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, come stabilito dal Cio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Sportmediaset.mediaset.it - Russia in Cdm di ritmica a Milano, presidente Federginnastica Facci: "Noi obbligati a seguire le regole"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hantavirus e nuovi allarmismi. Tacconi: “Consiglio la calma e di seguire le regole base di igiene”In una dichiarazione recente, un esperto ha sottolineato l’importanza di mantenere calma e attenzione riguardo all’Hantavirus, un virus ancora in...

Principe George come Harry Potter, le strane regole che dovrà seguire a EtonIl Principe George frequenterà l’Eton College a partire dal prossimo anno scolastico.

Argomenti più discussi: Ginnastica: Abodi, la partecipazione dei russi a tappa cdm a Milano sia neutrale; Tiro a volo: cdm skeet, un oro e un bronzo per l'Italia a Lonato; Riunione con Meloni verso il vertice Nato, focus sulle spese militari; A partire dal 1° luglio, gli aeroporti che gestiscono 100.000 o più voli all'anno dovranno implementare il modello A-CDM.

sabrina mondini (@sabrimondini) / Posts / X - X x.com

GCAP: firmato il nuovo contratto (il secondo) da €5,4 miliardi per il caccia di sesta generazione di Italia, UK e Giappone, la durata del contratto è di 18 mesi e finanzia il completamento della fase di definizione del concept avanzato reddit

Cdm: Fioretto, Vezzali vince in Russia(ANSA) -ROMA, 22 MAG- Valentina Vezzali continua a vincere. Anche a San Pietroburgo, nella prova di CdM di fioretto femminile, ha battuto in finale la coreana Nam. La Vezzali ha subito il ritorno ... lagazzettadelmezzogiorno.it