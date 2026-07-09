Russia in Cdm di ritmica a Milano presidente Federginnastica Facci | Noi obbligati a seguire le regole

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Russia ha partecipato alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano. Il presidente della Federginnastica ha dichiarato che l’Italia è obbligata a rispettare le regole internazionali. Ha espresso rammarico per quanto accaduto, sottolineando che lo sport dovrebbe mantenere una natura apolitica. La partecipazione russa si è svolta senza dichiarazioni ufficiali o commenti aggiuntivi.

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"Registriamo, con rammarico, quanto in questo periodo la fondamentale peculiarità del mondo sportivo, ossia la sua natura apolitica, la sua neutralità, il suo focus agli atleti e la conseguente aspirazione a unire e non a dividere, sia messa quotidianamente in discussione da logiche esterne che, purtroppo, dopo 130 anni dalla nascita delle Olimpiadi moderne, non aiutano a far evolvere il movimento sportivo mondiale, bensì a farlo regredire". Così Andrea Facci, presidente della Federginnastica, alla vigilia della Coppa del Mondo di ritmica di Milano (10-12 luglio al Forum di Assago), chiarisce la posizione della federazione italiana in merito alla apertura per gli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, come stabilito dal Cio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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