Ruoli docenti 2026 avviata solo la Fase 1 Per la fase 2 serve il contingente autorizzato

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l'inizio della prima fase delle nomine dei docenti per il 2026, in attesa di conferma sul contingente per la fase successiva. La risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alle risorse necessarie è ancora in attesa. Pertanto, gli Uffici scolastici hanno ricevuto il via libera per avviare le procedure di selezione e assunzione nella prima fase. La seconda fase dipende dall'autorizzazione definitiva sul contingente di personale.

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Immissioni in ruolo docenti 2026: la risposta del MEF tarda ad arrivare, per cui il Ministero ha dato il via libera agli Uffici Scolastici per avviare la fase 1. Gli Uffici Scolastici aprono i turni, con l’indicazione del numero dei convocati (sempre in numero superiore rispetto ai posti), data e orario in cui sarà possibile presentare domanda. Per completare la fase 1 (attribuzione della provincia) e avviare la fase 2 Scelta della scuola è necessario attendere la comunicazione del contingente. Anche in questo caso la finestra temporale è strettissima e dura tipicamente solo 48 ore. Se il candidato ha ricevuto l’assegnazione della provincia, ma non è interessato, può non compilare la FASE 2. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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