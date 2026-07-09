Ruoli docenti 2026 avviata solo la Fase 1 Per la fase 2 serve il contingente autorizzato
Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l'inizio della prima fase delle nomine dei docenti per il 2026, in attesa di conferma sul contingente per la fase successiva. La risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alle risorse necessarie è ancora in attesa. Pertanto, gli Uffici scolastici hanno ricevuto il via libera per avviare le procedure di selezione e assunzione nella prima fase. La seconda fase dipende dall'autorizzazione definitiva sul contingente di personale.
Immissioni in ruolo docenti 2026: la risposta del MEF tarda ad arrivare, per cui il Ministero ha dato il via libera agli Uffici Scolastici per avviare la fase 1. Gli Uffici Scolastici aprono i turni, con l’indicazione del numero dei convocati (sempre in numero superiore rispetto ai posti), data e orario in cui sarà possibile presentare domanda. Per completare la fase 1 (attribuzione della provincia) e avviare la fase 2 Scelta della scuola è necessario attendere la comunicazione del contingente. Anche in questo caso la finestra temporale è strettissima e dura tipicamente solo 48 ore. Se il candidato ha ricevuto l’assegnazione della provincia, ma non è interessato, può non compilare la FASE 2. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: AVVIATA LA FASE 1! SCELTA PROVINCIA E TUTORIAL COMPLETO DELLISTANZA
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