Roba ignobile Garlasco l’ex procuratore generale su Alberto Stasi

Negli ultimi mesi, una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha riacceso l’attenzione sul caso. Le indagini hanno ripercorso le fasi principali della vicenda giudiziaria, riproponendo dettagli già noti e nuovi elementi emersi nel tempo. La discussione pubblica si è concentrata sui vari passaggi del procedimento, senza però modificare sostanzialmente la narrazione degli eventi.

Negli ultimi mesi la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha riportato al centro del dibattito pubblico ogni passaggio che ha segnato uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. Mentre gli investigatori continuano a verificare nuovi elementi e la posizione di Alberto Stasi viene riletta alla luce degli ultimi sviluppi, stanno tornando d’attualità anche le valutazioni espresse da chi, nel corso del processo, aveva manifestato forti dubbi sull’impianto accusatorio. >> “Sua figlia Chiara.”. Mario Adinolfi, choc dopo l’arresto e le accuse pesantissime: cosa è successo Tra le voci che hanno attirato maggiore attenzione c’è quella di un magistrato che, già nel 2015, aveva sostenuto davanti alla Cassazione una posizione destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

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