Rimborso 730 assente in busta paga Come fare?

Da leggioggi.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle prossime settimane, i lavoratori riceveranno in busta paga il rimborso relativo al modello 730, con i cedolini di luglio. Tuttavia, alcuni dipendenti hanno segnalato che il rimborso non è presente nelle proprie buste paga. In questi casi, è possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo o al consulente del lavoro per verificare la situazione. Non sono state comunicate modifiche o ritardi ufficiali riguardo alla distribuzione del rimborso.

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Mancano poche settimane all’avvio del rimborso 730 in busta paga previsto a partire dai cedolini di competenza del mese di luglio. Ad essere interessati sono coloro che, negli scorsi mesi e settimane, hanno regolarmente trasmesso all’Agenzia Entrate (in autonomia o per il tramite di un intermediario) una dichiarazione dei redditi (modello 730-2026) relativa all’anno 2025 il cui saldo sia a credito per il contribuente. La situazione descritta si verifica se il dipendente, considerando tutti i redditi prodotti o percepiti nel 2025, risulta aver subito nel medesimo anno una tassazione superiore a quella effettivamente a suo carico. In questi casi al lavoratore spetta un rimborso in busta paga a titolo di imposte pagate in eccesso. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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