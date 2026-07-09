Rimborso 730 assente in busta paga Come fare?

Notizia in breve

Nelle prossime settimane, i lavoratori riceveranno in busta paga il rimborso relativo al modello 730, con i cedolini di luglio. Tuttavia, alcuni dipendenti hanno segnalato che il rimborso non è presente nelle proprie buste paga. In questi casi, è possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo o al consulente del lavoro per verificare la situazione. Non sono state comunicate modifiche o ritardi ufficiali riguardo alla distribuzione del rimborso.