ribaltone bianconero arriva al posto di vlahovic

Dusan Vlahovic, svincolato dalla Juventus lo scorso 30 giugno, non ha ancora scelto la sua prossima squadra. Nonostante un lungo infortunio, l’attaccante serbo ha segnato 10 gol complessivi tra campionato e Champions League, risultando il miglior centravanti dei bianconeri nella stagione appena conclusa. Al suo posto, è stato annunciato un nuovo attaccante che prenderà il suo ruolo.

Dopo lo svincolo dalla Juventus, l’attaccante serbo non ha ancora definito il suo futuro Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, Dusan Vlahovic nonostante la lunga assenza per infortunio è stato il miglior centravanti bianconero con 10 reti complessive tra campionato e Champions. Accostato a diverse squadre inglesi, ad Atletico Madrid e Barcellona, l’attaccante serbo ha messo in stand by le offerte da campionati minori in attesa di una big. (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore si è anche parlato di un possibile dietrofront in ottica rinnovo, ma affinché ci sia un reale riavvicinamento sarà necessario un’importante riduzione delle richieste salariali dell’ex Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news

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