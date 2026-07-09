Il Parco delle Rimembranze si prepara a quella che dovrebbe essere una nuova stagione, grazie a un importante intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito del programma di ricostruzione post-sisma della Regione e che arriva ora alla gara d’appalto. L’obiettivo è trasformarlo in uno spazio rinfunzionalizzato, affiancato anche da un intervento dedicato alla sicurezza urbana. L’idea è di riportare il Parco a essere un luogo di incontro, socializzazione e aggregazione per tutte le età, funzioni che erano state progressivamente perse, complice il degrado di alcune strutture, del luogo e di un crescente senso di insicurezza. Uno dei punti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling nel Parco delle Rimembranze

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