Antonio Russo, 88 anni, è stato rilasciato dal carcere di Rebibbia dopo che il suo appello è stato accolto. Russo, detenuto da anni, aveva suscitato attenzione per le sue condizioni di salute e l’età avanzata. La decisione di concedere la grazia è stata comunicata ufficialmente. L’anziano, che aveva già scontato parte della pena, ora si trova fuori dal carcere.

Antonio Russo, il detenuto di 88 anni il cui caso aveva acceso il dibattito sulle condizioni degli anziani nelle carceri italiane, ha lasciato il carcere romano di Rebibbia. Il magistrato di sorveglianza ha concesso la detenzione domiciliare per ragioni di salute, consentendogli di proseguire le cure fuori dall’istituto penitenziario. Il provvedimento dopo la grazia parziale di Mattarella. A comunicare la decisione è stato il legale dell’uomo, l’avvocato Edoardo Albertario, spiegando che il magistrato di sorveglianza di Roma ha disposto in via urgente e provvisoria il differimento della pena per motivi sanitari. Russo, condannato a 12 anni di reclusione per omicidio volontario, potrà quindi lasciare Rebibbia in attesa dell’udienza definitiva che valuterà la sua posizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rebibbia, accolto l’appello di Alemanno: concessa la grazia all’88enne Antonio Russo

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